В Беларуси растет стоимость техосмотра 23.09.2025, 16:42

Изучили тарифы «Белтехосмотра».

В августе – сентябре на станциях предприятия «Белтехосмотр» (а их сегодня у предприятия 21 по республике) выросли цены на техосмотр. Это заметили журналисты abw.by, зайдя в раздел «Прейскурант» на сайте предприятия.

Последний раз тарифы менялись в конце декабря 2024-го – январе 2025-го. Как изменились цены с тех пор?

На некоторых ДС «Белтехосмотра» тарифы на проведение гостехосмотра изменены с 1 сентября этого года, на некоторых с 15 августа. Напомним, сейчас единых тарифов на станциях «Белтехосмотра» нет, у каждой с нового года свои тарифы. Вот новые прайсы на некоторых диагностических станциях «Белтехосмотра», цены на ТО автомобиля с бензиновым двигателем, дизельным двигателем или на газу:

- ДС №70 в Крупках – 51,40 рубля и 52,60 рубля (было 48,50 рубля и 49,60 рубля);

- ДС №75 в д. Замшаны – 47,70 и 48,70 рубля (было 43,40 рубля и 44,30 рубля);

- №78 в г. Островце, №80 в Слуцке – 48,80 рубля и 49,80 рубля (было 44,40 и 45,30 рубля);

- ДС №201, №235 в г. Гродно – 56,30 рубля и 57,50 рубля (было 46,50 рубля и 47,50 рубля);

- ДC №124 в Слониме – 54,50 рубля и 54,50 рубля (было 45 рублей и 45 рублей).

Как видно, рост кое-где составил около трех рублей, а где-то, как, например, на ДС в Гродно, на 10 рублей. К слову, на известной многим диагностической станции №210 по улице Социалистической в Минске цены выросли не намного: ТО автомобиля с бензиновым двигателем обойдется в 44,40 рубля, а с дизельным двигателем – 45,40 рубля. Такие же цены и на ДС №200 в Бресте. Тарифы всех ДС предприятия можно посмотреть по ссылке.

Но в целом понятно, что с 50 рублями в кармане техосмотр мало где удастся пройти. Ведь после работ на диагностической линии нужно получить разрешение на участие в дорожном движении (стоит 0,3 базовой величины, 12,60 рубля). Хотя это разрешение можно получить дистанционно, без посещения диагностической станции, на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга».

