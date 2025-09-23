закрыть
The NYT: Отца Илона Маска обвиняли в насилии над его детьми и падчерицей

  • 23.09.2025, 16:45
The NYT: Отца Илона Маска обвиняли в насилии над его детьми и падчерицей
Эррол Маск

Сам Эрол отвергает обвинения.

Издание The New York Times опубликовало расследование, в котором говорится о том, что Эррол Маск сексуально домогался пятерых своих детей и падчерицу начиная как минимум с 1993 года.

В 1993 году падчерица Эррола Маска, которой тогда было 4 года, рассказала родственникам, что он трогал ее в семейном доме. Десять лет спустя она рассказала, что заметила, как отчим нюхает ее грязное нижнее белье.

Некоторые члены семьи также обвинили Эррола Маска в абьюзе в отношении двух его дочерей и пасынка. А в 2023 году члены семьи и социальный работник попытались вмешаться, после того, как тогда еще 5-летний сын Маска рассказал, что отец касался его ягодиц.

Полиция Южно-Африканской республики начала три отдельных расследования — два из них уже завершили, а по третьему неизвестно, чем оно закончилось. 79-летнего Маска ни разу не привлекали к ответственности.

Известно, что родственники просили Илона Маска вмешаться в ситуацию. В частности, в 2010 году один из членов семьи написал основателю SpaceX письмо на пять страниц, в котором отмечалось, что «дети ежедневно страдают». Неизвестно, прочитал ли он его, на письмо ответил его помощник.

Миллиардер оказал финансовую поддержку бывшей мачехе и двум сводным сестрам, а также ежемесячно присылает деньги другой сводной сестре. Кроме этого, он пытался перевести свою сводную семью в Калифорнию.

В расследованиях в Южной Африке Илон Маск участия не принимал. Издание предполагает, что эти обвинения повлияли на отношения отца и сына.

В комментарии NYT Эррол Маск заявил, что «эти сообщения являются ложными и крайне нелепыми». Он сказал, что обвинения были сфабрикованы членами семьи, которые «подстрекали детей говорить неправду» и пытались получить деньги от Илона.

