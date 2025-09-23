Каждый шестой белорус - старше 65 лет 1 23.09.2025, 16:52

Данные Минтруда.

Почти 1 млн 628 тыс. жителей Беларуси перешагнули на сегодня возраст 65 лет, это составляет 18% от общей численности населения страны, сообщила на пресс-конференции 23 сентября заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко.

В 2010 году, по ее словам, жителей такого возраста было в Беларуси 14%, что свидетельствует о продолжающемся старении населения.

Сейчас 66% этой возрастной группы составляют женщины, сказала Артеменко.

Более 41 тыс. жителей Беларуси старше 90 лет, около 600 — старше 100 лет. Доля женщин среди долгожителей составляет, по словам чиновницы, «фактически 90%».

