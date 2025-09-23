Перевозчики начали возвращать прямые рейсы из Беларуси в Польшу 23.09.2025, 17:07

После сообщения об открытии границы.

После сообщения об открытии с полуночи 25 сентября белорусско-польской границы автобусные перевозчики возобновляют рейсы между Беларусью и Польшей через пункт пропуска «Брест», отмечает Most.

«Атлас» объявил о старте продаж билетов на автобусы из Гродно в Варшаву. Первый доступный рейс отправляется 25 сентября в 00:20. Также открыта продажа билетов в обратном направлении.

Цена осталась той же, что действовала до закрытия, — 150 рублей.

Также о возобновлении рейсов объявил «Минсктранс». Ближайший рейс по маршруту Минск — Варшава выезжает из Минска (от автовокзала «Центральный») 24 сентября в 19.00.

С 24 сентября 2025 года возобновляются автобусные пассажирские перевозки Ecolines по маршруту Минск — Варшава.

Первый рейс перевозчика из Минска в Варшаву отправится 24 сентября в 20.00, в обратном направлении из Варшавы в Минск — 25 сентября в 21.45.

Напомним, 23 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что с полуночи 25 сентября будут открыты пункты пропуска на границе с Беларусью, закрытые с 12 сентября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com