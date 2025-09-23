закрыть
23 сентября 2025, вторник, 17:16
Перевозчики начали возвращать прямые рейсы из Беларуси в Польшу

  • 23.09.2025, 17:07
Перевозчики начали возвращать прямые рейсы из Беларуси в Польшу

После сообщения об открытии границы.

После сообщения об открытии с полуночи 25 сентября белорусско-польской границы автобусные перевозчики возобновляют рейсы между Беларусью и Польшей через пункт пропуска «Брест», отмечает Most.

«Атлас» объявил о старте продаж билетов на автобусы из Гродно в Варшаву. Первый доступный рейс отправляется 25 сентября в 00:20. Также открыта продажа билетов в обратном направлении.

Цена осталась той же, что действовала до закрытия, — 150 рублей.

Также о возобновлении рейсов объявил «Минсктранс». Ближайший рейс по маршруту Минск — Варшава выезжает из Минска (от автовокзала «Центральный») 24 сентября в 19.00.

С 24 сентября 2025 года возобновляются автобусные пассажирские перевозки Ecolines по маршруту Минск — Варшава.

Первый рейс перевозчика из Минска в Варшаву отправится 24 сентября в 20.00, в обратном направлении из Варшавы в Минск — 25 сентября в 21.45.

Напомним, 23 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что с полуночи 25 сентября будут открыты пункты пропуска на границе с Беларусью, закрытые с 12 сентября.

