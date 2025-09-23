Перевозчики начали возвращать прямые рейсы из Беларуси в Польшу
- 23.09.2025, 17:07
После сообщения об открытии границы.
После сообщения об открытии с полуночи 25 сентября белорусско-польской границы автобусные перевозчики возобновляют рейсы между Беларусью и Польшей через пункт пропуска «Брест», отмечает Most.
«Атлас» объявил о старте продаж билетов на автобусы из Гродно в Варшаву. Первый доступный рейс отправляется 25 сентября в 00:20. Также открыта продажа билетов в обратном направлении.
Цена осталась той же, что действовала до закрытия, — 150 рублей.
Также о возобновлении рейсов объявил «Минсктранс». Ближайший рейс по маршруту Минск — Варшава выезжает из Минска (от автовокзала «Центральный») 24 сентября в 19.00.
С 24 сентября 2025 года возобновляются автобусные пассажирские перевозки Ecolines по маршруту Минск — Варшава.
Первый рейс перевозчика из Минска в Варшаву отправится 24 сентября в 20.00, в обратном направлении из Варшавы в Минск — 25 сентября в 21.45.
Напомним, 23 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что с полуночи 25 сентября будут открыты пункты пропуска на границе с Беларусью, закрытые с 12 сентября.