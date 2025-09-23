Foreign Affairs: Это оружие способно остановить армию РФ 23.09.2025, 17:20

2,886

Украина уже показала, что способна нейтрализовать российские силы.

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом Европа активизировала поиски формулы мира для Украины. Однако реальность такова: Путин не намерен прекращать войну, а сокращение поддержки США угрожает оставить Киев без критической помощи, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Поэтому в Брюсселе и столицах ЕС обсуждают варианты «гарантий безопасности» — от санкций и бумаг о защите до символического присутствия войск. Но, как подчеркивают эксперты, единственная гарантия, которой Украина может доверять, — это оружие, способное реально остановить армию РФ.

С 2022 года Путин открыто заявляет о цели уничтожить украинскую государственность. Ни обещания, ни малые контингенты НАТО, ни новые санкции его не остановят. Россия прекратит наступление только тогда, когда физически не сможет продвигаться вперед.

Украина уже показала, что способна нейтрализовать российские силы с помощью современных технологий. В 2023-м ее дроны и ракеты вытеснили Черноморский флот РФ с западной акватории. В 2025-м «паутинные» операции с использованием беспилотных систем нанесли серьезный удар по стратегической авиации России. Сегодня фронт все больше превращается в «зоны смерти», где российские войска теряют возможность маневра.

Чтобы окончательно «обездвижить» войска Путина в Украине нужны десятки тысяч новых дронов, дальнобойные ракеты, системы РЭБ и ПВО. Европа располагает промышленным и научным потенциалом, которого у России нет, и должна вложиться в украинский ВПК.

Среди ключевых инициатив — проект «Европейский щит неба» для защиты инфраструктуры и городов Украины, а также расширение производства БПЛА и боеприпасов.

Бумажные обещания, вроде «аналога статьи 5 НАТО», бесполезны. Настоящая гарантия безопасности — это вооружение, способное парализовать российскую армию. Только масштабная помощь Киеву позволит Европе обезопасить себя и остановить дальнейшие амбиции Кремля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com