закрыть
23 сентября 2025, вторник, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава Союза поляков навестила в колонии Анджея Почобута

1
  • 23.09.2025, 17:36
  • 2,834
Глава Союза поляков навестила в колонии Анджея Почобута

Встреча состоялась на фоне открытия польско-белорусской границы.

Глава ликвидированного властями Союза поляков Беларуси Анжелика Борис смогла навестить политзаключенного журналиста Анджея Почобута в колонии.

«Я получила разрешение на свидание, и сегодня я встретилась с Анджеем в колонии в Новополоцке. Анджей передает сердечный привет всем — и знакомым, и незнакомым. Он чувствует себя психологически хорошо, получает лекарства, благодарит всех за то, что о нем помнят», — написала она.

Отметим, что встреча с Почобутом состоялась на фоне открытия польско-белорусской границы. Варшава откроет пограничные переходы в ночь на 25 сентября.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников