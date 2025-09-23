Глава Союза поляков навестила в колонии Анджея Почобута 1 23.09.2025, 17:36

Встреча состоялась на фоне открытия польско-белорусской границы.

Глава ликвидированного властями Союза поляков Беларуси Анжелика Борис смогла навестить политзаключенного журналиста Анджея Почобута в колонии.

«Я получила разрешение на свидание, и сегодня я встретилась с Анджеем в колонии в Новополоцке. Анджей передает сердечный привет всем — и знакомым, и незнакомым. Он чувствует себя психологически хорошо, получает лекарства, благодарит всех за то, что о нем помнят», — написала она.

Отметим, что встреча с Почобутом состоялась на фоне открытия польско-белорусской границы. Варшава откроет пограничные переходы в ночь на 25 сентября.

