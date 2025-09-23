Беларусь заявила о готовности открыть границу с Польшей 23.09.2025, 17:59

1,328

Режим ждет официального подписания польской стороной документов об открытии границы.

Минск может открыть границы с Польшей. О соответствующей готовности заявили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) Беларуси.

«Государственный таможенный комитет готов к открытию границы с польской стороной. Ждем официального подписания польской стороной документов об открытии границы и уведомления белорусской стороны», — уточнили в ведомстве.

Ранее открытие границы с Беларусью в ночь на 25 сентября анонсировал польский премьер-министр Дональд Туск. Он объяснил, что ограничения вводились в связи с учениями России и Беларуси «Запад-2025».

