Молдова обвиняет Россию во вмешательстве в выборы 23.09.2025, 18:01

Страну ожидает ключевой этап голосования.

Молдова бьет тревогу из-за нарастающего вмешательства России на фоне приближения важного парламентского голосования 28 сентября. Проевропейское правительство страны столкнется с выборами на фоне обвинений в кибератаках, пропаганде и других попытках Кремля повлиять на результат. Поражение проевропейских партий может приостановить интеграцию Молдовы в ЕС, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Последствия победы пророссийских сил выйдут далеко за пределы Кишинева. Молдова граничит с Украиной, и обе страны находятся на пути к членству в ЕС. Кремлевски ориентированное правительство может сорвать интеграцию и создать новую угрозу безопасности на юго-западной границе Украины.

В 2024 году Кремль предположительно потратил $217 млн на поддержку пророссийских кандидатов, однако действующая президент Молдовы Майя Санду победила. Сейчас, по словам Санду, вмешательство усиливается — финансирование партий, кибератаки и дезинформация направлены даже на молдавскую диаспору.

Цель Москвы — поддержка пророссийских партий, включая «Альтернативный блок» Александра Стояного и социалистически ориентированный «Патриотический блок». Власти Молдовы задержали десятки подозреваемых в рамках расследования возможного российского плана дестабилизации страны.

Прогнозы показывают, что партия Санду лидирует, но без большинства. Вероятно создание коалиционного правительства с участием проевропейских и пророссийских сил, что поставит под угрозу европейские амбиции страны.

Для Украины это также критический вопрос. В Молдове находится Приднестровье с около 1,5 тыс. российских солдат и военной техникой. Усиление пророссийского влияния может потребовать от Киева перераспределения войск и создаст прямую угрозу Одессе.

Выборы в Молдове станут индикатором противостояния России и Запада. Победа Кремля может повлиять на войну в Украине и подорвать интеграцию Молдовы и Украины в ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com