закрыть
23 сентября 2025, вторник, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Молдова обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

  • 23.09.2025, 18:01
Молдова обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

Страну ожидает ключевой этап голосования.

Молдова бьет тревогу из-за нарастающего вмешательства России на фоне приближения важного парламентского голосования 28 сентября. Проевропейское правительство страны столкнется с выборами на фоне обвинений в кибератаках, пропаганде и других попытках Кремля повлиять на результат. Поражение проевропейских партий может приостановить интеграцию Молдовы в ЕС, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Последствия победы пророссийских сил выйдут далеко за пределы Кишинева. Молдова граничит с Украиной, и обе страны находятся на пути к членству в ЕС. Кремлевски ориентированное правительство может сорвать интеграцию и создать новую угрозу безопасности на юго-западной границе Украины.

В 2024 году Кремль предположительно потратил $217 млн на поддержку пророссийских кандидатов, однако действующая президент Молдовы Майя Санду победила. Сейчас, по словам Санду, вмешательство усиливается — финансирование партий, кибератаки и дезинформация направлены даже на молдавскую диаспору.

Цель Москвы — поддержка пророссийских партий, включая «Альтернативный блок» Александра Стояного и социалистически ориентированный «Патриотический блок». Власти Молдовы задержали десятки подозреваемых в рамках расследования возможного российского плана дестабилизации страны.

Прогнозы показывают, что партия Санду лидирует, но без большинства. Вероятно создание коалиционного правительства с участием проевропейских и пророссийских сил, что поставит под угрозу европейские амбиции страны.

Для Украины это также критический вопрос. В Молдове находится Приднестровье с около 1,5 тыс. российских солдат и военной техникой. Усиление пророссийского влияния может потребовать от Киева перераспределения войск и создаст прямую угрозу Одессе.

Выборы в Молдове станут индикатором противостояния России и Запада. Победа Кремля может повлиять на войну в Украине и подорвать интеграцию Молдовы и Украины в ЕС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников