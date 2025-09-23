Молдова обвиняет Россию во вмешательстве в выборы
- 23.09.2025, 18:01
Страну ожидает ключевой этап голосования.
Молдова бьет тревогу из-за нарастающего вмешательства России на фоне приближения важного парламентского голосования 28 сентября. Проевропейское правительство страны столкнется с выборами на фоне обвинений в кибератаках, пропаганде и других попытках Кремля повлиять на результат. Поражение проевропейских партий может приостановить интеграцию Молдовы в ЕС, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Последствия победы пророссийских сил выйдут далеко за пределы Кишинева. Молдова граничит с Украиной, и обе страны находятся на пути к членству в ЕС. Кремлевски ориентированное правительство может сорвать интеграцию и создать новую угрозу безопасности на юго-западной границе Украины.
В 2024 году Кремль предположительно потратил $217 млн на поддержку пророссийских кандидатов, однако действующая президент Молдовы Майя Санду победила. Сейчас, по словам Санду, вмешательство усиливается — финансирование партий, кибератаки и дезинформация направлены даже на молдавскую диаспору.
Цель Москвы — поддержка пророссийских партий, включая «Альтернативный блок» Александра Стояного и социалистически ориентированный «Патриотический блок». Власти Молдовы задержали десятки подозреваемых в рамках расследования возможного российского плана дестабилизации страны.
Прогнозы показывают, что партия Санду лидирует, но без большинства. Вероятно создание коалиционного правительства с участием проевропейских и пророссийских сил, что поставит под угрозу европейские амбиции страны.
Для Украины это также критический вопрос. В Молдове находится Приднестровье с около 1,5 тыс. российских солдат и военной техникой. Усиление пророссийского влияния может потребовать от Киева перераспределения войск и создаст прямую угрозу Одессе.
Выборы в Молдове станут индикатором противостояния России и Запада. Победа Кремля может повлиять на войну в Украине и подорвать интеграцию Молдовы и Украины в ЕС.