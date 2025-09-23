закрыть
23 сентября 2025, вторник
Рабочий погиб при падении с высоты в Минске

  • 23.09.2025, 18:07
  • 1,134
Рабочий погиб при падении с высоты в Минске

Его коллега в больнице.

Днем 23 сентября в Минске погиб рабочий. По предварительным данным, во время демонтажа конструкции он вместе с ней упал с высоты шести метров, сообщили в Следственном комитете.

Днем 23 сентября двое мужчин занимались демонтажем металлической конструкции в реконструируемом цеху одного из предприятий столицы.

«Во время демонтажа металлической конструкции она обрушилась, и рабочие упали с высоты порядка шести метров», — рассказали в СК.

От полученных травм 52-летний мужчина погиб на месте, а 38-летний госпитализирован в тяжелом состоянии.

