Фон дер Ляйен: Европа ответит на эту угрозу с решимостью и силой
- 23.09.2025, 18:13
Глава Еврокомиссии отреагировала на полеты дронов близ аэропортов Дании и Норвегии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа наблюдает «узнаваемым шаблоном» угроз на своих границах после того, как дроны парализовали работу аэропортов Дании и Норвегии, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
«Я только что поговорила с премьер-министром Метте Фредериксен о проникновении дронов в район аэропорта Копенгагена. Пока факты уточняются, очевидно одно: мы сталкиваемся с постоянным вызовом на наших границах. Под угрозой — наша критическая инфраструктура. Европа ответит на эту угрозу с решимостью и силой», — подчеркнула фон дер Ляйен.
Накануне вечером аэропорты Копенгагена и Осло были вынуждены приостановить работу после появления беспилотников в их воздушном пространстве. Сотни рейсов были отменены или перенаправлены, десятки тысяч пассажиров вынуждены были задержаться.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент «самой серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны за все время» и допустила возможную причастность России. По ее словам, мотив может заключаться в том, чтобы «создать беспорядок и тревогу, проверить пределы допустимого».
Подобные случаи происходят все чаще. Ранее в сентябре российские беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве Польши, а три российских истребителя нарушили границы Эстонии, прежде чем их перехватили самолеты НАТО.
Европейские власти заявляют, что намерены усилить защиту стратегических объектов и будут рассматривать инциденты с дронами как часть более масштабного давления на регион.