закрыть
23 сентября 2025, вторник, 18:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске повторно распустилась сирень

  • 23.09.2025, 18:16
В Минске повторно распустилась сирень

Фотофакт.

Несмотря на то что лето растянулось до двадцатых чисел сентября, осень все же взяла свое: с сегодняшнего дня уже заметно похолодало. Однако природа все еще не перестроилась и продолжает имитировать лето, удивляя нас почти весенним цветением некоторых деревьев и кустарников. «Возле стелы в Минске распустилась сирень», — написал в редакцию читатель «Онлайнера» и прислал пару снимков в подтверждение. Мы поинтересовались у эксперта, что происходит с деревьями, когда они цветут в несвойственное для этого время.

В последние годы мы все чаще замечаем, как деревья обманываются теплой осенней погодой и начинают распускаться и цвести заново. Зачастую это касалось каштанов, которые рано сбрасывали листву , а к сентябрю распускали свои белоснежные «свечки». В этом же году удивила сирень.

«Возле стелы заметил цветущую сирень, не знаю, насколько это редкий факт для Минска», — написал в редакцию читатель.

Насколько это редкое явление и что происходит с деревьями, когда они зацветают повторно, мы узнали у Михаила Рудевича, старшего научного сотрудника лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси. По словам эксперта, из-за глобального потепления многие растения зацветают осенью повторно, в том числе сирень.

— Прежде всего, это связано с погодными условиями. В этом году было достаточное влажное лето, потом наступило похолодание, а после этого опять вернулось тепло — и растения ошибочно восприняли это как сигнал для повторного цветения. В рост тронулись, возможно, новые цветочные почки, которые сформировались в конце июня — начале июля, а возможно, и те, которые не смогли распуститься прошедшей весной. Осеннее цветение никогда не бывает таким пышным и обильным, как весеннее, поскольку сокращенный световой день неблаготворно влияет на развитие растения.

По словам эксперта, наблюдаемый сбой в жизненном цикле растений не принесет им особого вреда, поскольку на сдержанное повторное цветение они затратят совсем немного своих ресурсов, поэтому смогут порадовать цветением и следующей весной.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников