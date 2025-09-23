В Минске повторно распустилась сирень 23.09.2025, 18:16

Фотофакт.

Несмотря на то что лето растянулось до двадцатых чисел сентября, осень все же взяла свое: с сегодняшнего дня уже заметно похолодало. Однако природа все еще не перестроилась и продолжает имитировать лето, удивляя нас почти весенним цветением некоторых деревьев и кустарников. «Возле стелы в Минске распустилась сирень», — написал в редакцию читатель «Онлайнера» и прислал пару снимков в подтверждение. Мы поинтересовались у эксперта, что происходит с деревьями, когда они цветут в несвойственное для этого время.

В последние годы мы все чаще замечаем, как деревья обманываются теплой осенней погодой и начинают распускаться и цвести заново. Зачастую это касалось каштанов, которые рано сбрасывали листву , а к сентябрю распускали свои белоснежные «свечки». В этом же году удивила сирень.

«Возле стелы заметил цветущую сирень, не знаю, насколько это редкий факт для Минска», — написал в редакцию читатель.

Насколько это редкое явление и что происходит с деревьями, когда они зацветают повторно, мы узнали у Михаила Рудевича, старшего научного сотрудника лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси. По словам эксперта, из-за глобального потепления многие растения зацветают осенью повторно, в том числе сирень.

— Прежде всего, это связано с погодными условиями. В этом году было достаточное влажное лето, потом наступило похолодание, а после этого опять вернулось тепло — и растения ошибочно восприняли это как сигнал для повторного цветения. В рост тронулись, возможно, новые цветочные почки, которые сформировались в конце июня — начале июля, а возможно, и те, которые не смогли распуститься прошедшей весной. Осеннее цветение никогда не бывает таким пышным и обильным, как весеннее, поскольку сокращенный световой день неблаготворно влияет на развитие растения.

По словам эксперта, наблюдаемый сбой в жизненном цикле растений не принесет им особого вреда, поскольку на сдержанное повторное цветение они затратят совсем немного своих ресурсов, поэтому смогут порадовать цветением и следующей весной.

