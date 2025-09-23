закрыть
23 сентября 2025, вторник
Трамп в ООН пригрозил России

  • 23.09.2025, 18:19
  • 1,156
США готовы ввести в отношении Москвы «серьезные пошлины».

США готовы ввести в отношении России «серьезные пошлины», если она не согласится на прекращение войны в Украине. Об этом, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

«Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень серьезные пошлины, которые, я полагаю, очень быстро положат конец кровопролитию», — сказал он.

Президент США также призвал европейские страны присоединиться к возможным пошлинам в отношении России, чтобы они были эффективными.

«Но для того, чтобы эти пошлины были эффективны, европейские страны — все вы, кто собрался здесь сегодня, — должны присоединиться к нам и принять те же самые меры. Вы находитесь намного ближе к России», — сказал он.

