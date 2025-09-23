закрыть
Умер последний из братьев Бельских, которые партизанили в Налибокской пуще

  • 23.09.2025, 18:32
  • 1,318
Умер последний из братьев Бельских, которые партизанили в Налибокской пуще
Арон Бельский

Отряд Бельских создал в пуще самый большой лесной лагерь для евреев в оккупированной Европе.

В США в возрасте 98 лет умер Арон Бельский, самый младший из братьев Бельских, которые во время Второй мировой войны создали в Налибокской пуще самый большой лесной лагерь для евреев в оккупированной Европе. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гурневич.

До войны семья Бельских жила в деревне Станкевичи около Налибокской пущи, где они были единственными евреями. В семье Давида и Беллы Бельских было 11 детей. Старший сын, Тувия, учился в еврейской и польской школах, служил в польской армии, знал шесть языков.

После немецкого вторжения в 1941 году семья Бельских понесла большие потери: двух братьев и часть родных нацисты расстреляли, младший Арон, в то время подросток, чудом спасся. В декабре 1941 года братья создали в лесу небольшой партизанский отряд из 17 человек. Командиром стал Тувия. Со временем отряд вырос до сотен людей.

Отряд Бельских стал известен тем, что принимал всех евреев, в том числе женщин, детей и стариков, в то время как другие партизанские группы часто им отказывали. Тувия считал главной задачей не столько боевые действия, сколько спасение людей: «лучше спасти одну старую еврейку, чем убить десять немцев».

Со временем лагерь превратился в настоящую «деревню в лесу» — с пекарней, кузницей, школой, больницей и даже свадьбами. При этом отряд вел и боевые действия: подрывал эшелоны и мосты, участвовал в засадах, уничтожил сотни врагов. Во время крупной немецкой операции «Герман» в 1943 году отряд выжил, спрятавшись в болотах.

Всего братья Бельские спасли от уничтожения около 1230 евреев. Немцы назначили большое вознаграждение за голову Тувии. После освобождения Беларуси все братья остались живы, кроме Асаэля, который погиб в Красной Армии под конец войны.

Братья Тувия, Зусь и Арон после преследования со стороны НКВД бежали сначала в Польшу, потом в Палестину, а в середине 1950‑х переехали в США. Там они жили в Бруклине, работали в транспортной сфере. Тувия умер в 1986 году, Зусь — в 1995-м, а младший Арон еще долго жил в Майами вплоть до вчерашнего дня.

