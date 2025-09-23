закрыть
23 сентября 2025, вторник
В Минской области ищут диверсионно-разведывательные группы

  • 23.09.2025, 18:48
В Минской области ищут диверсионно-разведывательные группы

Что происходит?

Территориальные войска отработают борьбу с диверсионно-разведывательными группами с применением артиллерии во время учений в Минской области.

«С 23 по 25 сентября пройдет командно-штабное учение в рамках учебного сбора территориальных войск Молодечненского района Минской области. Участие примут военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения», – информирует ведомство.

По данным пресс-службы, планируется отработать вопросы охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения.

Особенностью проведения учений будет обучение управлению территориальными войсками, усиленными артиллерийскими подразделениями, в ходе уничтожения диверсионно-разведывательных групп противника.

