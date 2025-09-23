закрыть
Лукашенко подписал указ о правлении Нацбанка

2
  • 23.09.2025, 19:00
  • 2,544
Диктатор «перетасовал» состав правления.

Александр Лукашенко 23 сентября принял кадровые решения по составу правления Национального банка, сообщила пресс-служба диктатора. Для этого 23 сентября был подписан указ № 341.

«Членами правления Нацбанка назначены Денис Горегляд, Татьяна Жданова, Илона Ледницкая, Дмитрий Мурин и Александр Шевко.

Елена Машнина освобождена от должности члена правления Национального банка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Горегляд, Ледницкая, Мурин, Шевко и ранее были в правлении Нацбанка. Ледницкая — заместительница председателя. Татьяна Жданова несколько лет назад упоминалась как заместитель начальника информационно-аналитического управления Нацбанка. Машнина в августе 2020-го назначалась на второй срок в правлении.

Напомним, Лукашенко 23 сентября рассказывал, что поручил сформировать в Нацбанке группу, которая будет анализировать ситуацию в экономике. Отвечает за это руководящий Нацбанком экс-премьер Роман Головченко. В группу должны входить «умные, грамотные, знающие экономику» специалисты.

«И чтобы они помогали параллельно с Комитетом госконтроля. Потому что не совсем функция Комитета госконтроля, знаешь, чем он должен заниматься. Чтобы они меня информировали и анализировали ситуацию в экономике. А по деньгам же видно все. Ты же экономист, понимаешь», — говорил Лукашенко на встрече с премьер-министром Александром Турчиным.

