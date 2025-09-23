Трамп: ООН пишет письма, но не решает проблем 7 23.09.2025, 19:02

1,938

Президент США обвинил ООН в бездействии в разрешении международных конфликтов.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, обвинил международную организацию в бездействии при урегулировании мировых конфликтов, — при том, что у нее «есть потенциал».

«Похоже, они только и делают, что пишут письма с очень резкими формулировками, а потом никак их не реализуют. Это все пустые слова, а пустые слова не решают проблем», — сказал Трамп.

Он также повторил, что «положил конец семи войнам» с момента своего возвращения в Белый дом.

В феврале этого года Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека, а также запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com