В Беларуси начнут выпекать фиолетовый хлеб

Удивить покупателей собирается Борисовский комбинат хлебопродуктов.

На полках белорусских магазинов появится фиолетовый хлеб. Узнали, что это за чудо такое.

Удивить покупателей собирается Борисовский комбинат хлебопродуктов, пишет «Минская правда».

«Это экспериментальный проект. Мы уже засеяли участок с фиолетовой пшеницей и надеемся, что в следующем году сможем представить наш фиолетовый хлеб покупателям», – рассказал начальник отдела маркетинга Владислав Бедрицкий.

Особенность этой продукции не только в цвете. Как оказалось, хлеб еще и особенно полезен.

В зерне фиолетовой пшеницы содержится антоциан – природный антиоксидант, который способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает зрение, оказывает общее благоприятное влияние на организм.

