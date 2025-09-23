закрыть
23 сентября 2025
Ламин Ямаль признан лучшим молодым футболистом мира

  • 23.09.2025, 19:54
Нападающему «Барселоны» 18 лет.

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль выиграл приз «Копа Трофи», вручаемый французским журналом France Football лучшему молодому футболисту мира не старше 21 года.

Об этом стало известно во время церемонии премии «Золотой мяч».

В минувшем сезоне «Барселона» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, национальная сборная завоевала серебро Лиги наций.

Ямалю 18 лет. В сезоне‑2024/25 он провел на клубном уровне 55 матчей, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

В сезоне‑2023/24 Ямаль также выиграл награду «Копа Трофи».

