Автопарк «Гомельского мясокомбината» распродают за долги 23.09.2025, 20:09

У предприятия огромные убытки.

В Гомеле распродают автопарк торгового унитарного предприятия «Резерв плюс», пишет «Флагшток». Техника более чем на 350 тысяч рублей выставлена на аукцион на площадке «БелЮрОбеспечение» как арестованное имущество.

В перечне есть довольно новые три грузовых автомобиля GAZ Lubava, каждый из которых хотят реализовать по начальной цене чуть более 65 тысяч рублей (свыше 21 тысяч долларов). В объявлениях упоминается о том, что они были взяты под залог. В той же ситуации грузовик МАЗ, две легковушки, автобус и автокран. Торги запланированы на начало октября.

Как следует из другого объявления, о наборе работников, ТУП «Резерв плюс» — это основанное в 2020 году дочернее предприятие ОАО «Гомельский мясокомбинат», которое занимается оптовой торговлей и логистикой мясной продукции на территории Беларуси. Причем, утверждается, что это молодая «динамично развивающаяся компания».

Арест имущества не так давно созданного предприятия говорит о том, что у его головной организации появились крупные долги, полагает «Флагшток». В отчетах о деятельности «Гомельского мясокомбината» говорится о том, что в последние годы предприятие сработало в минус.

Чистый убыток мясокомбината в 2024 году составил 5,540 млн рублей, а годом ранее еще больше — 6,740 млн рублей.

