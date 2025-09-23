Автопарк «Гомельского мясокомбината» распродают за долги
- 23.09.2025, 20:09
У предприятия огромные убытки.
В Гомеле распродают автопарк торгового унитарного предприятия «Резерв плюс», пишет «Флагшток». Техника более чем на 350 тысяч рублей выставлена на аукцион на площадке «БелЮрОбеспечение» как арестованное имущество.
В перечне есть довольно новые три грузовых автомобиля GAZ Lubava, каждый из которых хотят реализовать по начальной цене чуть более 65 тысяч рублей (свыше 21 тысяч долларов). В объявлениях упоминается о том, что они были взяты под залог. В той же ситуации грузовик МАЗ, две легковушки, автобус и автокран. Торги запланированы на начало октября.
Как следует из другого объявления, о наборе работников, ТУП «Резерв плюс» — это основанное в 2020 году дочернее предприятие ОАО «Гомельский мясокомбинат», которое занимается оптовой торговлей и логистикой мясной продукции на территории Беларуси. Причем, утверждается, что это молодая «динамично развивающаяся компания».
Арест имущества не так давно созданного предприятия говорит о том, что у его головной организации появились крупные долги, полагает «Флагшток». В отчетах о деятельности «Гомельского мясокомбината» говорится о том, что в последние годы предприятие сработало в минус.
Чистый убыток мясокомбината в 2024 году составил 5,540 млн рублей, а годом ранее еще больше — 6,740 млн рублей.