Трамп: Все думали, что Россия выиграет войну против Украины за три дня 23.09.2025, 20:21

По его словам, затяжная война «выставляет Россию в плохом свете».

Президент США Дональд Трамп на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций 23 сентября признал, что считал войну России против Украины самой легкой для разрешения из-за своих хороших отношений с диктатором РФ Владимиром Путиным. Полное видео выступления в YouTube обнародовала DW.

«Я думал, что одна из семи войн, которые я остановлю, будет именно этой войной. Я думал, что это будет легче всего, поскольку у меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным. Я думал, что это будет легче всего сделать. Но в войне вы никогда не знаете, что произойдет. Всегда много неожиданностей и сюрпризов – как хороших, так и плохих», – отметил глава Белого дома.

По его словам, никто не ожидал, что российско-украинская война будет продолжаться так долго.

«Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня, но так не произошло. Предполагалось, что это будет быстрое небольшое столкновение. Но все вышло иначе. Это выставляет Россию в плохом свете. Независимо от того, что будет дальше, это должно было быть несколько дней, точно меньше недели. А они воюют уже три с половиной года и убивают от 5 тыс. до 7 тыс. солдат с обеих сторон. Еженедельно погибает от 5 тыс. до 7 тыс. молодых людей, в городах, где стреляют ракетами и сбрасывают бомбы, жертв меньше», – отметил президент США.

Также Трамп в очередной раз подчеркнул, что этой войны не было бы, будь он президентом.

