23 сентября 2025, вторник
Эксперты ООН призвали режим Лукашенко дать информацию о местонахождении Статкевича

  • 23.09.2025, 20:49
  • 2,728
Эксперты ООН призвали режим Лукашенко дать информацию о местонахождении Статкевича

Режим нарушает международное право.

Группа независимых экспертов ООН 23 сентября решительно осудила попытку депортации из Беларуси и последующее исчезновение известного 69-летнего оппозиционного политика Николая Статкевича. Заявление опубликовало Управление ООН по правам человека.

«Есть веские основания полагать, что Статкевич стал жертвой насильственного исчезновения и произвольного задержания. Мы призываем Беларусь предоставить информацию о его судьбе и местонахождении, а также о состоянии его здоровья», — заявили эксперты.

Отмечается, что после отказа Статкевича покидать Беларусь его увели силовики в масках и теперь местонахождение политика неизвестно.

«Попытка выдворения Николая Статкевича из его страны нарушает статью 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Беларусью 12 ноября 1973 года, — говорится в заявлении. — Кроме того, не исключено, что речь идет о возможном преступлении с точки зрения международного права».

Эксперты напомнили, что Международный уголовный суд в Гааге уже рассматривает обращение Литвы, в котором белорусские власти обвиняются в преступлениях против человечности, совершенных с 2020 года, в виде депортации и преследования по политическим мотивам.

В очередной раз заявляется, что Беларусь «должна в срочном порядке привести свое законодательство о борьбе с экстремизмом в соответствие с международными стандартами в области прав человека и положить конец жестокому обращению с заключенными, осужденными по обвинениям в экстремизме».

