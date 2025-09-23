Трамп: Российская экономика в ужасном состоянии 23.09.2025, 21:50

По словам президента США, она разрушается.

Самый большой прогресс по завершению войны России против Украины сейчас — то, что российская экономика в ужасном состоянии.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трампа спросили о прогрессе по завершению войны в Украине с момента его последней встречи с Зеленским.

«Самый большой прогресс — то, что российская экономика в ужасном состоянии прямо сейчас. Она разрушается. Честно говоря, Украина делает очень хорошую работу, когда останавливает эту очень большую армию (российскую, - ред.)», - сказал президент США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com