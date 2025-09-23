Под Гродно заметили аномальное количество бабочек 1 23.09.2025, 22:21

1,084

Видео.

Природа продолжает нас удивлять. И дело не только в теплой погоде, но и в том, как ведут себя растения и живые организмы. Им такие температурные «качели» вполне могут сбить биологические часы. Одну из таких аномалий запечатлел читатель Newgrodno.by Алексей.

«На один из кустов на приусадебном участке слетелось просто невероятное количество бабочек. Казалось, будто сами цветы ожили. Выглядело это очень красиво: словно бабочки принесли на своих крыльях лето», — рассказал Алексей.

Все происходит в деревине Жорновка, в пригороде Гродно. Вот такой привет из лета. Чтобы увидеть красоту иногда стоит просто смотреть по сторонам.

