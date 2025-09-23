Рютте: НАТО продолжит поддерживать Украину, несмотря на действия РФ 23.09.2025, 22:32

Генсек НАТО прокомментировал нарушения воздушного пространства российскими истребителями и дронами.

Если цель российских нарушений воздушного пространства стран НАТО — добиться от западных союзников отказа от поддержки Украины, то России не удастся добиться этой цели. С таким заявлением после заседания Североатлантического совета в Брюсселе во вторник выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Заседание было созвано по инициативе Эстонии, которая задействовала четвертую статью Североатлантического договора о консультациях после того, как, по утверждениям Таллинна и его союзников, российские истребители 19 сентября грубо нарушили воздушное пространство Эстонии. Ранее такие же консультации проходили по просьбе Польши - после вторжения, как утверждается, российских дронов в её воздушное пространство.

Рютте несколько раз повторил, что пока не знает, были ли действия России умышленными или стали результатом «грубой некомпетентности». В любом случае, по его словам, Россия должна прекратить подобные действия. Генсек НАТО подчеркнул, повторив известную формулу, что союзники готовы «защищать каждый дюйм территории» стран НАТО.

Он также похвалил авиацию НАТО за «решительные действия», в результате которых российские истребители покинули небо над Эстонией, и при этом отметил, что непосредственной угрозы российские самолёты не представляли.

Рютте также ответил на вопрос о том, будут ли сбиваться самолеты в случае повторения инцидентов, подобных недавним. По словам генерального секретаря НАТО, решение об этом будет приниматься на основе имеющейся разведывательной информации об уровне угрозы, которую представляет тот или иной самолет или дрон. Ранее представители ряда стран НАТО призвали сбивать российские самолёты в случае новых грубых нарушений с их стороны.

