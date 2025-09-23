закрыть
  • 23.09.2025, 22:57
Зеленский: Теперь Трамп доверяет больше мне, а не Путину

Президент Украины показал главе Белого дома реальную информацию о ситуации на поле бое.

Президент США Дональд Трамп начал меньше доверять российскому диктатору Владимиру Путину из-за его недостоверной информации о ситуации в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его пресс-конференции после встречи с президентом США.

По словам украинского президента, Путин делился с Трампом информацией, которая «была далека от правды на поле боя». В частности, хвастался якобы захваченными территориями Украины и обещал оккупировать еще больше.

«Теперь он (речь о Трампе - ред.) больше доверяет мне. Потому что информация, которой владеет моя разведка, и которой мы делимся с нашими партнерами, иная. Так вот, в сентябре мы деоккупировали 360 километров, и мы контролируем еще определенное количество российских военных, которые попали в окружение», - рассказал Зеленский.

