закрыть
24 сентября 2025, среда, 0:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп назвал «ничего не значащими» свои отношения с Путиным

  • 24.09.2025, 2:00
Трамп назвал «ничего не значащими» свои отношения с Путиным

Президент США неожиданно сменил риторику.

Президент США Дональд Трамп посетовал, что его отношения с главой России Владимиром Путиным не облегчили процесс урегулирования войны в Украине. Об этом он высказался на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Sky News.

«Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным... К сожалению, эти отношения ничего не значат», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер не стал отвечать на вопрос о том, доверяет ли он российскому коллеге. Он пообещал, что даст ответ в течение месяца.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников