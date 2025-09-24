В Иране казнили тысячу человек с начала года 24.09.2025, 6:12

Правозащитники бьют тревогу.

Тысячу человек было казнено в Иране за девять месяцев 2025 года. За последнюю неделю зафиксировано 64 казни, в среднем более девяти случаев повешения в день. Об этом говорится в пресс-релизе правозащитной организации Iran Human Rights (IHRNGO).

Опубликованная статистика является «абсолютным минимумом». Из-за отсутствия прозрачности и ограничений по отчетности считается, что эта цифра выше.

IHRNGO вновь призвала международное сообщество принять соответствующие меры для предотвращения продолжения убийств иранского населения за решеткой.

Большинство казней совершается за преступления, связанные с наркотиками, и другие преступления, не связанные с летальными случаями, которые не соответствуют критериям «тяжких преступлений» согласно международному праву в области прав человека.

Данные IHRNGO свидетельствуют, что 50% всех казней были совершены за преступления, связанные с наркотиками, еще 43% – за убийства, и 3% – за преступления, связанные с безопасностью, такие как вооруженное восстание, «коррупция на земле» и враждебность к Богу. Еще 3% казней назначены за изнасилование, тогда как 1% – за шпионаж в пользу Израиля.

Из 1000 казней лишь 11% были объявлены официальными источниками. Ни одна из казней, связанных с наркотиками, официально объявлена не была.

