закрыть
24 сентября 2025, среда, 8:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский назвал условие, при котором РФ не сможет воевать на земле

  • 24.09.2025, 7:37
  • 3,972
Зеленский назвал условие, при котором РФ не сможет воевать на земле
Владимир Зеленский

Путин будет вынужден сидеть на Совбезе ООН или другой площадке и искать перемирие.

В случае, если не будет войны в небе, Россия не сможет продолжать воевать на земле.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление на Совбезе ООН.

В своей речи глава государства привел один из примеров того, как можно остановить войну силой. В частности, он отметил усиление защиты от атак РФ.

«Если мы сможем укрепить наше воздушное пространство с помощью совместной системы противодействия российским ракетам и беспилотникам, это заставит Россию прекратить свои атаки с воздуха, ведь все можно будет сбить», - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что в таком случае глава Кремля Владимир Путин будет вынужден сидеть на Совбезе ООН или другой площадке и искать перемирие на земле.

«Если войны не будет в небе, Россия не сможет продолжать воевать на земле. Я говорил об этом с президентом Трампом и другими лидерами», - добавил глава государства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников