закрыть
24 сентября 2025, среда, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны снова атаковали крупный нефтехимический комплекс «Газпрома» в Башкортостане

3
  • 24.09.2025, 9:18
  • 2,866
Дроны снова атаковали крупный нефтехимический комплекс «Газпрома» в Башкортостане

Завод находится примерно в 1400 км от границы с Украиной.

Предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане снова атаковали дроны. Завод находится примерно в 1400 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает Telegram-канал «Astra».

По информации канала, местные жители сообщают о громких звуках.

Удары по заводу в Башкортостане

Напомним, 18 сентября украинские дроны успешно атаковали нефтехимический комплекс «Газпрома» в городе Салават, вызвав пожар на заводе. Охрана предприятия пыталась открыть огонь по дронам.

По данным источников РБК-Украина, дальнобойные дроны СБУ поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.

«Газпром Нефтехим Салават» - российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салават (республика Башкортостан).

Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников