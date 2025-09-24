Дроны снова атаковали крупный нефтехимический комплекс «Газпрома» в Башкортостане

Дроны снова атаковали крупный нефтехимический комплекс «Газпрома» в Башкортостане3
Предприятие «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане снова атаковали дроны. Завод находится примерно в 1400 км от границы с Украиной.
Об этом сообщает Telegram-канал «Astra».
По информации канала, местные жители сообщают о громких звуках.
Удары по заводу в Башкортостане
Напомним, 18 сентября украинские дроны успешно атаковали нефтехимический комплекс «Газпрома» в городе Салават, вызвав пожар на заводе. Охрана предприятия пыталась открыть огонь по дронам.
По данным источников РБК-Украина, дальнобойные дроны СБУ поразили установку ЭЛОУ-АВТ-4 - сердце завода. Именно она сначала очищает нефть от воды и солей, а затем превращает ее в бензин, дизель, керосин и мазут.
«Газпром Нефтехим Салават» - российская нефтехимическая компания, владеющая одним из крупнейших в России производственных комплексов нефтепереработки и нефтехимии, расположенным в городе Салават (республика Башкортостан).
Предприятие занимается полным циклом переработки углеводородного сырья и выпускает 150 видов продукции, включая бензин, дизельное топливо, мазут, битум и полиэтилен.