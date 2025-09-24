В подвале дома в Гродненской области нашли мумию 1 24.09.2025, 9:54

Эксперты установили, кто это.

В подвале дома в Гродненской области нашли мумифицированные останки. Личность умершего установили судебные эксперты.

Супружеская пара после покупки дома решила привести жилье в порядок. Во время уборки подвала они наткнулись на мумифицированный труп. Об этом супруги сообщили в милицию.

Идентифицировать личность умершего сразу не удалось, так как никаких документов на месте не было. Поэтому останки направили на экспертизу.

«С помощью специальных познаний, несмотря на деформацию папиллярных узоров и высыхания кожных покровов, судебному эксперту удалось получить образцы отпечатка пальца для сравнительного исследования», — сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

По результатам судебной дактилоскопической экспертизы установлено, что погибшим является житель Сморгонского района, 1975 года рождения, ранее считавшийся без вести пропавшим. Впоследствии установлены родственники умершего, которым сообщили о его смерти.

