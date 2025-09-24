Умерла известная итальянская актриса, которая была музой Федерико Феллини 1 24.09.2025, 10:27

2,094

Клаудия Кардинале

Клаудия Кардинале снялась в более чем 100 фильмах и телепостановках.

Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале, которая снималась в культовых кинолентах 1960−1970 годов, сообщило итальянское агентство АНСА.

Клаудии Кардинале было 87 лет. Она умерла у себя дома в городе Немур, близ Парижа, в окружении семьи. Причина смерти не называется.

За свою карьеру Кардинале снялась в более чем 100 фильмах и телепостановках. Широкую известность ей принесло участие в создании таких кинолент как: «Мать», «Улица Паради, дом 588», «Однажды на Диком Западе», «8 с половиной», «Красная палатка». Актриса работала с самыми известными режиссерами — Лукино Висконти, Серджо Леоне и Федерико Феллини, который считал ее своей музой.

В списке ее работ также «Рокко и его братья», «Леопард», «Девушка с чемоданом» и другие фильмы.

