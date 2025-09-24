закрыть
24 сентября 2025, среда, 10:57
«Украина показала Трампу свои козыри, чтобы изменить его риторику»

  • 24.09.2025, 10:28
  • 1,378
«Украина показала Трампу свои козыри, чтобы изменить его риторику»
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Эксперт перечислил факторы, которые привели к новой ситуации.

На изменение риторики президента США Дональда Трампа повлияли возможности Украины производить собственное вооружение, благодаря которому удается наносить удары по целям в тылу РФ.

Об этом военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный сказал в эфире Радио NV. «Риторика Трампа существенно изменилась даже по сравнению с несколькими месяцами назад. Действительно, у Украины есть возможности производить [собственное вооружение - ред.]. Я больше чем уверен, что ему показали украинские дроны, и успехи ударов по нефтеперерабатывающим заводам, и статистику по уничтожению [объектов на территории РФ], и дефицит, и рост цен на бензин в Российской Федерации - что это имеет абсолютно реальное влияние на экономику России», - сказал Нарожный.

Также он выразил убеждение, что Трампу рассказали и о производстве украинских ракет, которыми наносятся абсолютно реальные удары. «И что это производство Россия никак остановить не может, даже при наличии тех же «Искандеров», - добавил Нарожный.

«И самое главное, что у нас уже три с половиной года продолжается война, украинская армия не просто держится, а контратакует и на некоторых участках фронта отбивает территорию в текущих условиях, когда мы говорим, что помощи НАТО нам сейчас не хватает - что надо больше, надо и больше снарядов, и авиации, и всего остального. Даже в этих условиях мы можем держать фронт и контратаковать», - отметил Нарожный.

