«Украина показала Трампу свои козыри, чтобы изменить его риторику»
- 24.09.2025, 10:28
Эксперт перечислил факторы, которые привели к новой ситуации.
На изменение риторики президента США Дональда Трампа повлияли возможности Украины производить собственное вооружение, благодаря которому удается наносить удары по целям в тылу РФ.
Об этом военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный сказал в эфире Радио NV. «Риторика Трампа существенно изменилась даже по сравнению с несколькими месяцами назад. Действительно, у Украины есть возможности производить [собственное вооружение - ред.]. Я больше чем уверен, что ему показали украинские дроны, и успехи ударов по нефтеперерабатывающим заводам, и статистику по уничтожению [объектов на территории РФ], и дефицит, и рост цен на бензин в Российской Федерации - что это имеет абсолютно реальное влияние на экономику России», - сказал Нарожный.
Также он выразил убеждение, что Трампу рассказали и о производстве украинских ракет, которыми наносятся абсолютно реальные удары. «И что это производство Россия никак остановить не может, даже при наличии тех же «Искандеров», - добавил Нарожный.
«И самое главное, что у нас уже три с половиной года продолжается война, украинская армия не просто держится, а контратакует и на некоторых участках фронта отбивает территорию в текущих условиях, когда мы говорим, что помощи НАТО нам сейчас не хватает - что надо больше, надо и больше снарядов, и авиации, и всего остального. Даже в этих условиях мы можем держать фронт и контратаковать», - отметил Нарожный.