Илья Шкурин помог польскому клубу выйти в 1/16 национального Кубка 24.09.2025, 10:41

Илья Шкурин

Белорусский форвард забил первый гол за «ГКС Катовице» и помог команде обыграть «Вислу».

Белорусский нападающий Илья Шкурин открыл счет своим голам за «ГКС Катовице». Форвард отличился в матче 1/32 финала Кубка Польши против плоцкой «Вислы», который прошел 23 сентября, сообщает smartpress.by.

Шкурин вышел в стартовом составе хозяев и уже на 17-й минуте поединка вывел команду вперед. Через десять минут он мог оформить дубль, но удар прошел в считанных сантиметрах от штанги. На 77-й минуте белорус уступил место партнеру по команде при счете 2:1 в пользу «ГКС».

Однако удержать победу в основное время клубу не удалось: на 90-й минуте гости сравняли счет. Дополнительное время стало решающим для катовичцев – трижды отличился Бартош Новак, оформив хет-трик и установив итоговый результат 4:2.

Победа позволила «ГКС Катовице» выйти в 1/16 финала Кубка Польши.

