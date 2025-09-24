Опытный механик назвал особо надежные авто 1 24.09.2025, 10:58

Проедут даже 600 тысяч км.

Для современных авто даже пробег 300 000 км является чем-то впечатляющим, однако на рынке все еще существуют модели, которые могут проехать вдвое больше без капремонта.

В наши дни автомобили и близко не так долговечны, как легендарные Mercedes W124 или VW Golf II, однако и сейчас встречаются модели, способные преодолеть более 600 тыс. км. Их назвал профессиональный механик и блогер Крис Пайл сайту GoBankingRates.

Эксперт отметил, что фактически все современные машины могут проехать 640 000 км (400 000 миль), однако в менее надежных моделях придется проводить капитальный ремонт двигателя и коробки передач или даже менять их.

Впрочем, есть авто, которые могут проехать 640 000 км и без капремонта при условии правильной эксплуатации. Крис Пайл выделил три ключевых требования.

Как увеличить ресурс автомобиля — советы эксперта:

регулярная езда — не только короткие поездки, но и хотя бы одно 30-минутное путешествие в неделю;

правильное обслуживание — своевременная замена моторного масла и других рабочих жидкостей, а также фильтров и других расходников;

учет влияния окружающей среды — экстремально высокие или низкие температуры вредны для авто. Также более долговечными являются машины, которые чаще ездят по трассе, чем по городу.

Механик также отметил, что дизельные двигатели выносливее бензиновых, но только при условии правильного обслуживания, которое сложнее и дороже.

Самые надежные авто — преимущественно японские: в рейтинге от Криса Пайла они преобладают. Также, по его мнению, проехать более 600 000 км могут рамные Ford. Всего механик выбрал 12 моделей.

Самые надежные авто современности, способные преодолеть 640 000 км:

Ford Expedition;

Ford F-150;

Honda Accord;

Honda Civic;

Honda Odyssey;

Honda Pilot;

Hyundai Elantra;

Subaru Outback;

Toyota Avalon;

Toyota Seqouia;

Toyota Sienna;

Toyota Tacoma.

