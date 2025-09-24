Жительницу Полоцка поймали на скорости 190 км/ч

Жительницу Полоцка поймали на скорости 190 км/ч5
- 24.09.2025, 11:08
Это стало её 58-м нарушением правил дорожного движения.
Женщина управляла автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь со скоростью 190 километров в час по трассе Минск — Витебск.
На территории Лепельского района она была остановлена сотрудниками ГАИ в ходе осуществления контроля за безопасностью дорожного движения, сообщила «Витебским вестям» прокурор отдела прокуратуры Витебской области Марина Берестень.
Оказалось, что ранее женщина 57 (!) раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости. Наказания не стали для нее уроком.
После продолжительного разбирательства вынесено окончательное наказание — принято решение о лишении нарушительницы права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полгода.