Жительницу Полоцка поймали на скорости 190 км/ч 5 24.09.2025, 11:08

2,308

Это стало её 58-м нарушением правил дорожного движения.

Женщина управляла автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь со скоростью 190 километров в час по трассе Минск — Витебск.

На территории Лепельского района она была остановлена сотрудниками ГАИ в ходе осуществления контроля за безопасностью дорожного движения, сообщила «Витебским вестям» прокурор отдела прокуратуры Витебской области Марина Берестень.

Оказалось, что ранее женщина 57 (!) раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости. Наказания не стали для нее уроком.

После продолжительного разбирательства вынесено окончательное наказание — принято решение о лишении нарушительницы права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полгода.

