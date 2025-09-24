закрыть
24 сентября 2025, среда, 11:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жительницу Полоцка поймали на скорости 190 км/ч

5
  • 24.09.2025, 11:08
  • 2,308
Жительницу Полоцка поймали на скорости 190 км/ч

Это стало её 58-м нарушением правил дорожного движения.

Женщина управляла автомобилем Porsche Cayenne, двигаясь со скоростью 190 километров в час по трассе Минск — Витебск.

На территории Лепельского района она была остановлена сотрудниками ГАИ в ходе осуществления контроля за безопасностью дорожного движения, сообщила «Витебским вестям» прокурор отдела прокуратуры Витебской области Марина Берестень.

Оказалось, что ранее женщина 57 (!) раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за превышение скорости. Наказания не стали для нее уроком.

После продолжительного разбирательства вынесено окончательное наказание — принято решение о лишении нарушительницы права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на полгода.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников