Юрий Фельштинский: Падение российской империи может начаться с Беларуси

Юрий Фельштинский: Падение российской империи может начаться с Беларуси1
- 24.09.2025, 11:16
Потеряв «белорусский плацдарм», Путин проиграет войну.
Известный американский историк и писатель Юрий Фельштинский представил в Праге новую книгу — «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора». После встречи с читателями, которая прошла 17 сентября в культурном пространстве «Новое место», Юрий Фельштинский рассказал «Радыё Свабода», как заинтересовался темой Беларуси, почему выбрал главного редактора сайта Charter97.org Наталью Радину как героиню книги, а также высказал мнение, что падение режима Лукашенко может привести к развалу российской империи:
— Я знал Наталью Радину как журналиста: она брала у меня интервью для сайта, время от времени мы пересекались в Варшаве на каких-то конференциях.
Идея книги у меня возникла относительно спонтанно, на Форуме свободной России Наталья прочитала очень короткую лекцию о Беларуси — для тех людей, которые вообще не понимают, что такое Беларусь. За 10 минут — от древних времен до наших дней.
И это выступление произвело на меня сильное впечатление, потому что я вдруг осознал, что ничего не понимал про Беларусь. Главное, чего я не понимал — что это европейская страна, ориентирующаяся на Запад, и что она такой была всегда, что это совсем не какой-то младший партнер или младший брат, который ориентируется на Россию.
Любой человек, взглянувший на карту Европы, понимает, что Беларусь — это ворота в Европу, если смотреть со стороны России. И, соответственно, буфер, защищающий Европу от российской агрессии, если смотреть со стороны Европы. В этом смысле становится понятно, что Беларусь определяет европейскую безопасность — либо в интересах Европы (будучи буфером), либо в интересах России, будучи плацдармом.
К сожалению, последние десятилетия мы видим, что Беларусь постепенно скатывалась с буферных позиций на позицию плацдарма, что в 2022 году привело к тому, что Россия с территории Беларуси начала полномасштабную войну против Украины, и по сей день использует Беларусь как плацдарм, угрожающий безопасности Европы.
Сегодня это уже приводит к очевидным агрессивным последствиям вроде дронов, пролетающих через Беларусь в Польшу. Ранее Россия использовала Беларусь как потенциальный плацдарм для ядерной конфронтации — соответственно, подписала какие-то соглашения с Беларусью о переброске ядерного оружия. Мы все помним, как Лукашенко громко и открыто угрожал Польше и Литве применением ядерного оружия, хотя, по сегодняшним данным, российского ядерного оружия вроде бы нет в Беларуси. Общее мнение людей, с которыми я разговаривал, сводится к тому, что подготовительные мероприятия проведены, но переброска российского ядерного оружия в Беларусь не началась. По этой причине Беларусь меня очень заинтересовала.
«Поражение России может быть обеспечено сменой режима Лукашенко в Беларуси»
— Считаю, что в той достаточно позиционной войне, которую сейчас ведут Россия и Украина, когда очевидно, что Россия не может захватить Украину, а Украина, к сожалению, не в состоянии выбить российские войска с оккупированных территорий, поражение России может быть обеспечено сменой режима Лукашенко в Беларуси.
Мы понимаем, что российское вторжение в Украину планировалось как первый шаг«каскадной» агрессии по отношению к Европе. И я думаю, что в Европе это всем ясно.
Если Россия захватывает Украину или прорывает украинский фронт, разрушает эту украинскую «плотину», то сотни тысяч солдат российской армии двинутся в Европу. Это абсолютно понятно всем. Ни у кого из европейских политиков нет иллюзий, что, захватив Украину, Россия демобилизует армию, и все эти 400 или 600 тысяч российских солдат отправятся обратно домой и будут мирно жить со своими семьями. То, что эти же солдаты пойдут дальше в Восточную Европу, думаю, достаточно очевидно.
Война в Украине замышлялась как первый шаг «каскадной» агрессии, но оказалась для Путина костью в горле. И захватить Украину в итоге он не может — ни через «аншлюс» 2014 года, ни через «блицкриг» 2022 года, ни через капитуляцию, на которую он надеялся при помощи Трампа.
Мне кажется, что если бы в этой ситуации Россия потеряла контроль над Беларусью, это означало бы проигрыш в войне. Потеряв Беларусь как плацдарм, Путин не может ни наступать на Европу, ни угрожать Европе. Европа оказывается в этом случае в полной безопасности, а Путин, соответственно, проигрывает всю свою внешнеполитическую битву за захват Европы.
— Есть мнение, что в Беларуси невозможны перемены, пока не произойдут перемены в России. То есть если в Беларуси меняется власть, то на следующий день там будут российские танки. Вы ставите вопрос несколько иначе. Насколько, по-вашему, реалистичны перемены в Беларуси без масштабных изменений в самой России?
— Не очевидно, что такое мнение верное. Оно может быть верным в том смысле, что если перемены произойдут в России, они произойдут и в Беларуси. Это, наверное, так. Но практика показывает, что разрушение империи начинается не обязательно в центре, а очень часто на окраинах имперских владений.
И если мы, например, посмотрим на распад Советского Союза в 1991 году, мы увидим, что центробежное движение началось, например, в странах Балтии, которые не были самой большой территориальной частью Советского Союза.
— На это можно сказать, что тогда империя уже была несколько ослаблена, хотя ее и пытались удержать с помощью советских войск — был штурм телебашни в Вильнюсе, другие события на окраинах бывшего Советского Союза. Какое ослабление России необходимо для того, чтобы перемены могли произойти в Беларуси?
— Давайте все же поразмышляем на тему «глиняных колоссов». В этом и проблема с революциями и империями. Они все кажутся безумно сильными до того самого дня, когда вдруг оказывается, что это карточный домик, который рушится. И тогда все уже задним числом говорят: ну да, империя же рушилась, мы же это видели, вот смотрите — вот это было неправильно, то было неправильно.
Нет оснований считать, что режим Путина стабилен. Он был стабилен до начала большой войны, безусловно. Но в 2022 году уже начинается большая война — это не захват безоружного Крыма за 24 часа, потому что российская армия там уже стояла, а украинской армии не было. И это даже не война за Донбасс, которая, кстати, ведется с 2014 года, и до сих пор Донбасс полностью не захвачен Россией.
Это как раз, пожалуй, самое серьезное свидетельство того, что Россия не настолько сильное государство, каким пытается себя показать и каким ее боятся, ведь это страна с ядерным оружием. И, казалось бы, с ядерным оружием никто не хочет шутить.
Режим в России стабилен, как и все такие режимы, до какого-то времени. И рухнуть он может за 24 часа.
Другое дело — и я это подчеркну — я не считаю, что в России диктатура Путина. В отличие от Беларуси, где очевидна диктатура Лукашенко. Считаю, что в России у власти стоит ФСБ как ведомство, как институт. И, конечно, эти люди не собираются отдавать власть, независимо от того, умрет ли завтра Путин. В этом есть более серьезная проблема.
Если Лукашенко свергнут или Лукашенко умрет, и в Беларуси к власти придут какие-то демократические силы, то Россия может сделать то же самое, что она сделала в Украине — начать против Беларуси войну. Но мы видим, что хорошо воевать не получается. Разрушать — получается, убивать людей — получается. Но совсем не очевидно, что открытое вторжение, открытая оккупация Беларуси Россией будет худшим сценарием, чем то удушение с помощью Лукашенко, которое Россия проводит в Беларуси сейчас.
Исторически, я думаю, уже сейчас понятно, что при следующем распаде Российской империи Беларусь, конечно, окажется независимым демократическим государством. Причем государством, которое смотрит в сторону Европы, которое войдет в ЕС и НАТО.
«Наталья Радина меня удивила»
— Я увидел, что есть белорусы (что их на самом деле очень много), которые считают, что Беларусь должна биться за свою независимость. Что эта независимость будет заключаться в ориентации Беларуси на Европу, на членство ЕС.
Что на военно-политическом уровне Беларусь должна будет входить в НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность. Ведь на самом деле это та причина, по которой Украина оказалась в ситуации, когда она стала уязвима. Ведь если бы украинцы вовремя провели необходимые экономические реформы, оторвались бы от содружества с Россией, смогли бы вовремя войти в ЕС и в НАТО, агрессии со стороны России не было.
Ведь агрессия со стороны России происходит только в отношении тех стран, которые не успели войти в НАТО. Грузия в 2008 году, Молдова, которая еще со времен Ельцина находится в тяжелом положении из-за того, что туда были в свое время введены российские войска без согласия молдавской стороны. И они до сих пор там находятся. Ну и Беларусь, которая реально контролируется и реально оккупирована Российской Федерацией. И вот теперь Украина. То есть все те страны, которые успели войти в НАТО, на данный момент должны думать о своей безопасности, но в рамках всей структуры Альянса.
Мы знаем ответ на вопрос, что нужно для того, чтобы страна сохранила свою целостность, независимость и экономическое процветание. На сегодняшний день рецепт от этой болезни известен —это ЕС и НАТО. Вот, собственно, это то, чего должно добиваться новое белорусское руководство.
Очень важно понять, кто те люди, которые претендуют на руководство оппозиционным движением, диссидентским движением, революционным движением в Беларуси, и какие у них планы. И вот как раз в этом плане Наталья Радина меня удивила. Я понял, что в Беларуси есть политики, которые стоят на прозападной точке зрения. Потому что со стороны, живя в Америке, очень хорошо размышлять, что Беларусь должна войти в НАТО, войти в ЕС, чтобы белорусы скинули Лукашенко. И тогда все будет в Беларуси хорошо.
Когда выясняется, что на такой же позиции стоят и достаточно известные белорусские политики, то, согласитесь, уже мои теоретические предположения обретают некий практический смысл. Должен добавить, что в какой-то момент я полетел в Вильнюс, чтобы встретиться со Светланой Тихановской. И мне показалось, что она не придерживается этих позиций. И я сделал для себя вывод, что в этом смысле опираться на Тихановскую будет неправильно. А вот Радина полностью совпала с моими позициями.
У Тихановской я не увидел жесткости в отношении диктатуры Лукашенко, жесткости в отношении людей, являющихся многолетними соратниками Лукашенко, вместе с ним отстраивавшими преступный режим, который в Беларуси создан.
Я не увидел там ориентира на Евросоюз и на НАТО в смысле готовности настаивать на этом и бороться. Наверное, все скажут, кто же против Евросоюза. Это, в конце концов, для небольших государств достаточно очевидная и выгодная схема сосуществования в Европе. Но НАТО – это серьезные политические вопросы. И действительно, не все политики в тех или других государствах поддерживают идею вступления в НАТО, потому что это означает открытую декларацию антироссийской политической позиции.
До тех пор, пока Финляндия со Швецией не вступали в НАТО, можно было говорить о том, что эти страны нейтральны. Но как только финны и шведы увидели, чем это грозит, то даже они поспешили прыгнуть в НАТО. А сейчас даже Австрия об этом подумывает.
Это показательный момент. Если политик считает, что его страна должна быть частью НАТО, это значит, что он занимает жестко прозападную позицию.