В Кремле отреагировали на новое заявление Трампа в пользу Украины

В Кремле отреагировали на новое заявление Трампа в пользу Украины1
- 24.09.2025, 11:37
Песков попытался отшутиться.
Российский диктатор Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако он назвал условие для такой встречи. Песков отметил, что без подготовки такая встреча будет «пиар-акцией, обреченной на провал».
При этом Песков выразил истинное недоумение, почему Зеленский не хочет приехать на такую встречу в Кремль.
«Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога», - задался вопросом рупор Кремля.
Он добавил, что украинцы предлагают России встречи в тех странах, которые «для нас неприемлемы - Швейцария и Австрия».
Песков не оставил без внимания заявление Трампа о том, что РФ - это «бумажный тигр»:
«Россия никак не тигр, а бумажных медведей не бывает».