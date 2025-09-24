В Кремле отреагировали на новое заявление Трампа в пользу Украины 1 24.09.2025, 11:37

Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Песков попытался отшутиться.

Российский диктатор Владимир Путин сохраняет готовность ко встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Однако он назвал условие для такой встречи. Песков отметил, что без подготовки такая встреча будет «пиар-акцией, обреченной на провал».

При этом Песков выразил истинное недоумение, почему Зеленский не хочет приехать на такую встречу в Кремль.

«Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога», - задался вопросом рупор Кремля.

Он добавил, что украинцы предлагают России встречи в тех странах, которые «для нас неприемлемы - Швейцария и Австрия».

Песков не оставил без внимания заявление Трампа о том, что РФ - это «бумажный тигр»:

«Россия никак не тигр, а бумажных медведей не бывает».

