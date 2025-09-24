закрыть
24 сентября 2025, среда, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Том Круз: Вы должны посмотреть на этого парня

  • 24.09.2025, 11:51
  • 1,588
Том Круз: Вы должны посмотреть на этого парня
Адно слова Тома Круза ў фільме ацанілі ў 7 тысяч даляраў

Как звезда Голливуда поддерживает молодых актеров.

Том Круз, несмотря на статус одной из самых больших звезд Голливуда, неоднократно помогал молодым талантам заявить о себе. Именно благодаря ему британский актер Джон Бойега оказался в «Звездных войнах», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Бойега рассказал, что Круз высоко оценил его работу в фильме «Чужие на районе». В то время актер находился на монтаже «Миссия: невыполнима III». «Том сказал, сказал, что вы должны посмотреть этого парня», — поделился Бойега. Режиссер Джей Джей Абрамс посмотрел фильм, и спустя несколько лет Бойега оказался в «Звездных войнах».

Хотя актеру все же пришлось проходить кастинг на роль Финна, он оказался в поле зрения Абрамса именно благодаря рекомендации Круза. В итоге Бойега получил вторую по значимости роль в новой трилогии саги, сыграв вместе с Дейзи Ридли.

Интересно, что Джон обошел таких конкурентов, как Майкл Б. Джордан и Том Холланд, а «Пробуждение силы» стало одним из самых кассовых фильмов в истории кино. Для актера это был дебют в крупном голливудском проекте и момент, который сделал его всемирно известным.

История Бойеги — лишь один из примеров того, как Круз использует свое влияние, чтобы помочь молодым талантам. Ранее он поддерживал фильмы Гая Ричи и Джо Карнахана, а также сыграл ключевую роль в том, что Джей Джей Абрамс оказался у руля франшизы «Миссия: невыполнима».

Влияние Тома Круза выходит далеко за пределы его собственной актерской карьеры — он продолжает формировать будущее Голливуда, открывая дорогу новым поколениям звезд.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников