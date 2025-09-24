Том Круз: Вы должны посмотреть на этого парня 24.09.2025, 11:51

Адно слова Тома Круза ў фільме ацанілі ў 7 тысяч даляраў

Как звезда Голливуда поддерживает молодых актеров.

Том Круз, несмотря на статус одной из самых больших звезд Голливуда, неоднократно помогал молодым талантам заявить о себе. Именно благодаря ему британский актер Джон Бойега оказался в «Звездных войнах», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Бойега рассказал, что Круз высоко оценил его работу в фильме «Чужие на районе». В то время актер находился на монтаже «Миссия: невыполнима III». «Том сказал, сказал, что вы должны посмотреть этого парня», — поделился Бойега. Режиссер Джей Джей Абрамс посмотрел фильм, и спустя несколько лет Бойега оказался в «Звездных войнах».

Хотя актеру все же пришлось проходить кастинг на роль Финна, он оказался в поле зрения Абрамса именно благодаря рекомендации Круза. В итоге Бойега получил вторую по значимости роль в новой трилогии саги, сыграв вместе с Дейзи Ридли.

Интересно, что Джон обошел таких конкурентов, как Майкл Б. Джордан и Том Холланд, а «Пробуждение силы» стало одним из самых кассовых фильмов в истории кино. Для актера это был дебют в крупном голливудском проекте и момент, который сделал его всемирно известным.

История Бойеги — лишь один из примеров того, как Круз использует свое влияние, чтобы помочь молодым талантам. Ранее он поддерживал фильмы Гая Ричи и Джо Карнахана, а также сыграл ключевую роль в том, что Джей Джей Абрамс оказался у руля франшизы «Миссия: невыполнима».

Влияние Тома Круза выходит далеко за пределы его собственной актерской карьеры — он продолжает формировать будущее Голливуда, открывая дорогу новым поколениям звезд.

