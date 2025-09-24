ВСУ поразили российские ЗРК «Тор-2» стоимостью $50 млн, применив инновационное решение 1 24.09.2025, 12:01

1,336

Один ЗРК был уничтожен, а другой получил существенные повреждения.

Операторы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) уничтожили два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) «Тор-М2» Вооруженных сил Российской Федерации.

Кадры работы пилотов 412-го полка Nemesis СБС были опубликованы в Telegram-канале подразделения.

«Операторы 412 полка осуществили очередной ППОцид противника, использовав инновационное решение, детали работы которого не разглашаются», — отметили в СБС.

Сообщается, что в результате ударов один российский ЗРК «Тор-М2» был уничтожен, а другой получил существенные повреждения. Суммарная стоимость двух таких комплексов составляет около 50 млн долларов.

Что известно о ЗРК «Тор-М2»

«Тор-М2» представляет собой зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия, предназначенный для работы в составе эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО). Радиус перехвата воздушных целей составляет до 15 км.

Система «Тор-М2» применяется для защиты российских войск и объектов от украинских самолетов, ракет, беспилотников, а также для защиты систем ПВО среднего и большого радиуса действия С-300 и С-400.

