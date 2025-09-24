закрыть
«Белорусы просто бросят оружие и не пойдут воевать»

6
  • 24.09.2025, 12:07
  • 3,550
«Белорусы просто бросят оружие и не пойдут воевать»

Путин видит протестные настроения в Беларуси.

Об этом в большом интервью YouTube-каналу известного журналистка Евгения Киселева рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, комментируя возможную отправку белорусских солдат на войну против Украины:

— Путин прекрасно понимает, что белорусы не лояльны как к самому Лукашенко, так и к российскому режиму. И 2020 год ему это ясно показал, когда миллион граждан страны вышел протестовать против режима Лукашенко. И за эти пять лет ситуация не изменилась. Не все уехали и сели в тюрьмы. И общество ненавидит этот режим. Пускай оно сейчас в задушенном состоянии, не могут люди активно выражать свой протест. Тем не менее, если белорусам дать в руки оружие и отправить их на территорию Украины, неизвестно что получится.

Я предполагаю, что большинство белорусских военнослужащих сдадутся в плен, просто бросят это оружие и не пойдут воевать. И эти настроения же везде. Они же не только среди политически активных граждан, они среди белорусских военнослужащих.

