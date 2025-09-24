Палец на курке 1 24.09.2025, 12:30

НАТО и союзники применяют все необходимые меры для защиты.

Последние нарушения воздушного пространства стран НАТО российскими военными вызвали сложные вопросы о том, когда Альянс может применять силу, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В пятницу три российских истребителя МиГ-31 пролетели над Эстонией в течение 12 минут, прежде чем были перехвачены самолетами НАТО, включая итальянские F-35 в рамках миссии по охране Балтийского воздушного пространства. Ранее российские дроны нарушали границы Польши, часть из них была сбита польскими F-16 и голландскими F-35.

Представители Альянса подчеркнули, что НАТО и союзники применяют все необходимые военные и невоенные меры для защиты, однако решения о стрельбе по российским самолетам зависят от оценки угрозы. По словам бывшего представителя НАТО Оаны Лунгеску, правила ведения боевых действий альянса строго соответствуют его оборонной миссии — предотвращать агрессию и защищаться в случае угрозы.

Некоторые страны-члены НАТО, включая Польшу и Швецию, заявили о готовности сбивать нарушителей, но любые односторонние действия могут привести к эскалации. В случае Эстонии такой риск минимален, поскольку у страны нет собственных истребителей, и она полагается на силы НАТО.

Эксперты отмечают, что решение не применять силу в Эстонии объясняется отсутствием немедленной угрозы и предположением, что нарушения могли быть случайными. Опыт прошлых лет, например, сбитие турецкими ВВС российского Су-24 в 2015 году, показывает, что национальные действия могут быть эффективны, но всегда сопряжены с политическим и дипломатическим риском.

Внутри НАТО продолжаются обсуждения возможного ужесточения правил охраны воздушного пространства. Лидеры Эстонии, Литвы и Чехии выступают за более решительные меры при следующих нарушениях, включая возможность сбивания российских самолетов, чтобы продемонстрировать готовность альянса защищать свои границы.

