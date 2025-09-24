В Кремле заявили о вхождении в «самый острый» этап войны 7 24.09.2025, 12:45

4,148

Песков озвучил неожиданные нарративы.

В Кремле сделали очередное заявление о войне против Украины. В Москве назвали нынешний этап «самым острым» и «судьбоносным» для РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.

«Слушайте, идет война. <...> То, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносная», - заявил он.

Стоит заметить, что с 24 февраля 2022 года российские власти официально называют широкомасштабное вторжение в Украину «специальной военной операцией».

Ранее за использование слова «война» в России преследовали людей.

