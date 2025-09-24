закрыть
24 сентября 2025, среда, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Кремле заявили о вхождении в «самый острый» этап войны

7
  • 24.09.2025, 12:45
  • 4,148
В Кремле заявили о вхождении в «самый острый» этап войны

Песков озвучил неожиданные нарративы.

В Кремле сделали очередное заявление о войне против Украины. В Москве назвали нынешний этап «самым острым» и «судьбоносным» для РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.

«Слушайте, идет война. <...> То, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносная», - заявил он.

Стоит заметить, что с 24 февраля 2022 года российские власти официально называют широкомасштабное вторжение в Украину «специальной военной операцией».

Ранее за использование слова «война» в России преследовали людей.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников