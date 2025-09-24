В Кремле заявили о вхождении в «самый острый» этап войны

В Кремле заявили о вхождении в «самый острый» этап войны7
- 24.09.2025, 12:45
- 4,148
Песков озвучил неожиданные нарративы.
В Кремле сделали очередное заявление о войне против Украины. В Москве назвали нынешний этап «самым острым» и «судьбоносным» для РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова в росСМИ.
«Слушайте, идет война. <...> То, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносная», - заявил он.
Стоит заметить, что с 24 февраля 2022 года российские власти официально называют широкомасштабное вторжение в Украину «специальной военной операцией».
Ранее за использование слова «война» в России преследовали людей.