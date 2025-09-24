Турция подписала газовое соглашение с США 1 24.09.2025, 12:53

Анкара уменьшает зависимость от российского газа.

Турецкая государственная энергетическая компания BOTAŞ и ведущая мировая независимая энергетическая и товарная группа Mercuria договорились о 20-летних поставках в Турцию сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в соцсети Х.

«Мы подписали в Нью-Йорке долгосрочное соглашение о поставках СПГ между нашей национальной компанией BOTAŞ и Mercuria, одной из ведущих мировых энергетических групп, сроком на 20 лет», — сообщил Байрактар.

Министр отметил, что поставки по этому контракту начнутся в 2026 году. Турция будет получать примерно 4 млрд кубических метров СПГ ежегодно, что эквивалентно примерно 70 млрд кубических метров природного газа. Поставки будут происходить как с наливных терминалов в США, так и в частности с терминалов Европы и Северной Африки.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump’ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacak doğal gaz ticaretinde önemli bir adım daha attık.



Millî şirketimiz BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria arasında 20 yıla… pic.twitter.com/PkSmqNtWYR — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) September 24, 2025

