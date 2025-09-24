закрыть
24 сентября 2025, среда
Турция подписала газовое соглашение с США

  • 24.09.2025, 12:53
Анкара уменьшает зависимость от российского газа.

Турецкая государственная энергетическая компания BOTAŞ и ведущая мировая независимая энергетическая и товарная группа Mercuria договорились о 20-летних поставках в Турцию сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом сообщает министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в соцсети Х.

«Мы подписали в Нью-Йорке долгосрочное соглашение о поставках СПГ между нашей национальной компанией BOTAŞ и Mercuria, одной из ведущих мировых энергетических групп, сроком на 20 лет», — сообщил Байрактар.

Министр отметил, что поставки по этому контракту начнутся в 2026 году. Турция будет получать примерно 4 млрд кубических метров СПГ ежегодно, что эквивалентно примерно 70 млрд кубических метров природного газа. Поставки будут происходить как с наливных терминалов в США, так и в частности с терминалов Европы и Северной Африки.

