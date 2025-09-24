закрыть
Самолет с министром обороны Испании испытал неисправность GPS возле Калининграда

  • 24.09.2025, 13:10
Маргарита Роблес

Борт направлялся на встречу с министром обороны Литвы.

Самолет, на котором министр обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, испытал неисправность GPS во время полета над Калининградом.

Об этом пишет El Mundo.

Как отмечается, самолет A330, принадлежащий Воздушно-космическим силам Испании, который в среду, 24 сентября, направлялся к авиабазе в Литве Шяуляй с Роблес на борту, во время пролета над Калининградом «подвергся попытке сбить с курса с помощью GPS».

Этот эпизод, по объяснению командира на борту, является достаточно распространенным во время коммерческих и военных полетов над территорией Калининграда и заключается в попытке дезориентировать пилотов.

В случае с военным самолетом, на котором летела Роблес, попытка не удалась, поскольку самолет получает инструкции от военного спутника.

Как известно, в этот день Роблес должна встретиться с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

Также писали, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.

