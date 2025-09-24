МАРТ запаниковал из-за Nivea 24.09.2025, 13:15

Для поиска «протестной косметики» провели рейд.

Более 240 косметических средств бренда Nivea были обнаружены и конфискованы в ходе рейдов сотрудников Министерства антимонопольного регулирования и торговли на рынках Беларуси.

Это - бренд, из-за которого в 2021 году не состоялся чемпионат мира по хоккею в Минске. И белорусские власти не могут этого простить и забыть, потому что это связано с политикой. Nivea (а также Skoda Auto и Liqui Moly) тогда заявили, что не станут спонсорами ЧМ в стране, власти которой жестко подавили протесты против результатов президентских выборов-2020, пишет «Белорусы и рынок».

С 2021 года Nivea и практически вся линейка их производителя, германской компании Beiersdorf, запрещена ко ввозу и реализации в Беларуси. Ежегодно этот запрет пролонгируется правительством, что было сделано и на 2025 год.

Тем не менее, некоторые предприниматели нелегально его привозят в Беларусь и продают. Товары Nivea были обнаружены, в частности, у 17 субъектов, осуществляющих деятельность на Центральном рынке Гродненского облпотребобщества, Гомельском центральном рынке, рынках «Давыдовский», «Прудковский» (г. Гомель), открытом рынке ТЦ «Экспобел», рынке «Новый Лебяжий» (Минский район).

