Первая область Беларуси объявила о старте отопительного сезона 1 24.09.2025, 13:44

Но не везде.

Власти Витебской области 24 сентября определились с точной датой начала отопительного сезона в регионе. Пока речь идет о подаче тепла лишь на объекты социальной сферы. Узнали, когда потеплеет в садах и школах и стоит ли ждать тепла в жилых домах.

Начать отопительный сезон на Витебщине решили «с учетом сложившихся среднесуточных температур наружного воздуха» в течение последней недели и в связи с прогнозируемым синоптиками дальнейшим понижением среднесуточных температур, пояснили в официальном Telegram-канале областного исполнительного комитета.

Решение о подаче тепла на социально значимые объекты было одобрено областной рабочей группой по оптимизации режимов теплоснабжения. Речь о следующих объектах:

детских садах,

школах,

лечебно-профилактических и медицинских учреждениях,

учреждениях социального обеспечения,

специализированных учебно-спортивных учреждениях,

музеях,

государственных архивах,

библиотеках,

гостиницах.

По решению областной администрации, систему отопления там начнут запускать уже в четверг - с 25 сентября .

Холода в Беларусь пришли на две недели? Синоптики предупредили о антициклональном блоке

А когда в остальной Беларуси?

В целом коммунальные службы белорусских регионов уже начали активную подготовку к отопительному сезону. Этому способствовало резкое похолодание, о котором заранее предупредили синоптики. Так, коммунальные службы Слонима (Гродненская область) уже с 23 сентября начали заполнять системы отопления жилых домов.

По общему правилу, подавать тепло в детские сады, школы, больницы и прочие социально значимые учреждения ЖКХ начинают тогда, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +10°С и ниже и не поднимается выше этого значения в течение трех суток. В жилых домах (а также общежитиях и некоторых других госучреждениях) отопление местные власти вправе включать при условии, что среднесуточная температура не превышает +8° С в течение все тех же трех суток.

Однако точную дату включения отопления в других регионах пока не озвучивали. Накануне в официальном Телеграм-канале столичного предприятия Минскэнерго поделились статистикой за прошлые годы и предложили посмотреть на погоду за окном.

