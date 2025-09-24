закрыть
24 сентября 2025, среда, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первая область Беларуси объявила о старте отопительного сезона

1
  • 24.09.2025, 13:44
  • 1,422
Первая область Беларуси объявила о старте отопительного сезона

Но не везде.

Власти Витебской области 24 сентября определились с точной датой начала отопительного сезона в регионе. Пока речь идет о подаче тепла лишь на объекты социальной сферы. Узнали, когда потеплеет в садах и школах и стоит ли ждать тепла в жилых домах.

Начать отопительный сезон на Витебщине решили «с учетом сложившихся среднесуточных температур наружного воздуха» в течение последней недели и в связи с прогнозируемым синоптиками дальнейшим понижением среднесуточных температур, пояснили в официальном Telegram-канале областного исполнительного комитета.

Решение о подаче тепла на социально значимые объекты было одобрено областной рабочей группой по оптимизации режимов теплоснабжения. Речь о следующих объектах:

детских садах,

школах,

лечебно-профилактических и медицинских учреждениях,

учреждениях социального обеспечения,

специализированных учебно-спортивных учреждениях,

музеях,

государственных архивах,

библиотеках,

гостиницах.

По решению областной администрации, систему отопления там начнут запускать уже в четверг - с 25 сентября .

Холода в Беларусь пришли на две недели? Синоптики предупредили о антициклональном блоке

А когда в остальной Беларуси?

В целом коммунальные службы белорусских регионов уже начали активную подготовку к отопительному сезону. Этому способствовало резкое похолодание, о котором заранее предупредили синоптики. Так, коммунальные службы Слонима (Гродненская область) уже с 23 сентября начали заполнять системы отопления жилых домов.

По общему правилу, подавать тепло в детские сады, школы, больницы и прочие социально значимые учреждения ЖКХ начинают тогда, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне +10°С и ниже и не поднимается выше этого значения в течение трех суток. В жилых домах (а также общежитиях и некоторых других госучреждениях) отопление местные власти вправе включать при условии, что среднесуточная температура не превышает +8° С в течение все тех же трех суток.

Однако точную дату включения отопления в других регионах пока не озвучивали. Накануне в официальном Телеграм-канале столичного предприятия Минскэнерго поделились статистикой за прошлые годы и предложили посмотреть на погоду за окном.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников