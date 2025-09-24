закрыть
Еще одна туристка может полететь в космос за деньги белорусов

  • 24.09.2025, 13:52
  • 1,490
Еще одна туристка может полететь в космос за деньги белорусов
Анастасия Ленкова

«Роскосмос» готовит к отправке еще одну фейковую белорусскую космонавтку.

Беларусь и РФ рассматривают вопрос отправки второй белорусской женщины на орбиту. Речь идет об Анастасии Ленковой.

Об этом в беседе с журналистами сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Отметим, ранее в космос полетела белоруска Марина Василевская. Обычно на подготовку космонавта нужно 5-7 лет, при этом Марину Василевскую подготовили всего за 6 месяцев. Все объясняется просто: Марину готовили не как настоящую космонавтку, а как космическую туристку. На сайте «Главкосмоса» (коммерческий оператор «Роскосмоса») можно найти рекламу коммерческих полетов на МКС.

Кто такая Анастасия Ленкова

Родилась в 1995 году. В 2018-м окончила педиатрический факультет Белорусского государственного медицинского университета.

Незадолго до получения диплома, в 2017-м, проходила хирургическую стажировку в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М.Сеченова. Кроме того побывала на стажировке в университете города Йорка в Великобритании.

