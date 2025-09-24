Германия призвала Европу «повзрослеть» после заявления Трампа 24.09.2025, 13:52

И увеличить военную и финансовую помощь Украине.

Европе пора «повзрослеть» и взять на себя больше ответственности за Украину. Военная и финансовая помощь Киеву должна быть увеличена.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, сообщает Reuters.

Его слова прозвучали после комментариев президента США Дональда Трампа, поддержавшего Киев в намерении вернуть все свои территории.

В интервью Deutschlandfunk Вадефуль отметил, что Трамп осознал провал собственных попыток убедить Владимира Путина завершить войну. По его словам, заявление американского президента свидетельствуют о важности усиления роли Европы.

Сомнения в политике США

Ранее Трамп призывал Украину уступить территории ради мира и демонстрировал открытость в отношениях с Владимира Путиным. Его резкая смена риторики вызвала вопросы о том, изменится ли фактическая политика США.

Эксперты считают, что неопределенность в Вашингтоне может означать рост нагрузки на Европу, которая должна взять на себя больше военной и финансовой помощи Киеву.

Европа готовится к большей ответственности

«Мы действительно должны повзрослеть. Мы можем сделать гораздо больше, и не все страны ЕС выполнили обещания перед Украиной», - сказал Вадефуль. Он отметил, что Европе придется искать дополнительные военные и финансовые ресурсы.

По его словам, слова Трампа полезны для Украины и Европы, так как показывают провал его собственных усилий в диалоге с Путиным. В то же время он предупредил, что усиление безопасности в Европе будет непростым процессом.

Реакция дипломатов

Два чиновника, говоривших с Reuters на условиях анонимности, предупредили, что Трамп, возможно, подает сигнал: теперь Европа должна помочь Украине.

«Похоже, он прощается, не так ли? Но завтра все может измениться. В любом случае: карты нам ясны. Мы знаем, что делать», - заявил западноевропейский чиновник.

Высокопоставленный дипломат из Восточной Европы заявил, что комментарии Трампа по поводу Украины были направлены на то, чтобы обозначить изменение позиции и показать, «что он начинает отстраняться, посылая сигнал о том, что это вопрос Европы».

Заявление Трампа

В своем посте Трамп отметил, Украина может полностью восстановить свою территориальную целостность и потом «пойти еще дальше».

Он уточнил, что это возможно «со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com