«Он вернется»: Медведев расстроился из-за слов Трампа 3 24.09.2025, 14:04

1,360

Одиозный политик внушает сам себе, что «Трамп не такой».

Бывший президент России и нынешний заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на резкий поворот президента США Дональда Трампа в сторону Украины.

В своем Telegram-канале одиозный политик объявил, что лидер США якобы попал в «альтернативную реальность», но верит, что «Трамп вернется».

«Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «Какая слабая Россия»... В этой реальности Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден. Но Трамп не такой! Не сомневаюсь - он вернется. Он всегда возвращается», - наивно заявил Медведев.

