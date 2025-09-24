«Он вернется»: Медведев расстроился из-за слов Трампа

«Он вернется»: Медведев расстроился из-за слов Трампа3
- 24.09.2025, 14:04
- 1,360
Одиозный политик внушает сам себе, что «Трамп не такой».
Бывший президент России и нынешний заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на резкий поворот президента США Дональда Трампа в сторону Украины.
В своем Telegram-канале одиозный политик объявил, что лидер США якобы попал в «альтернативную реальность», но верит, что «Трамп вернется».
«Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «Какая слабая Россия»... В этой реальности Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден. Но Трамп не такой! Не сомневаюсь - он вернется. Он всегда возвращается», - наивно заявил Медведев.