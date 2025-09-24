закрыть
24 сентября 2025, среда, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Он вернется»: Медведев расстроился из-за слов Трампа

3
  • 24.09.2025, 14:04
  • 1,360
«Он вернется»: Медведев расстроился из-за слов Трампа

Одиозный политик внушает сам себе, что «Трамп не такой».

Бывший президент России и нынешний заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на резкий поворот президента США Дональда Трампа в сторону Украины.

В своем Telegram-канале одиозный политик объявил, что лидер США якобы попал в «альтернативную реальность», но верит, что «Трамп вернется».

«Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему «Какая слабая Россия»... В этой реальности Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден. Но Трамп не такой! Не сомневаюсь - он вернется. Он всегда возвращается», - наивно заявил Медведев.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников