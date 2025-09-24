закрыть
Наталья Радина: Лукашенко убивает Статкевича

  • 24.09.2025, 14:11
  • 1,096
Наталья Радина: Лукашенко убивает Статкевича
Николай Статкевич
Фото: EPA

Лидера белорусской оппозиции нужно спасать.

Две недели нет никакой информации о местонахождении лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, который отказался покидать Беларусь в ходе принудительной депортации политзаключенных из тюрем за границу страны 11 сентября.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина пишет в «Фейсбуке», что Лукашенко фактически убивает своего главного оппонента:

— Известно, что у 69-летнего политика серьезные проблемы со здоровьем. В течение последних пяти лет заключения он трижды переболел ковидом, перенес инфаркт, у него аритмия и серьезные проблемы с сердцем. Однако власти продолжают отказываться сообщать, где находится Статкевич, несмотря на запросы со стороны правозащитников и экспертов ООН, которые назвали происходящее «случаем насильственного исчезновения».

Сам диктатор Лукашенко подтвердил, что Николай Статкевич в тяжелом состоянии и «скоро умрет». Тем не менее, политзаключенного не освободили в результате помилования, а судя по всему, вернули в места заключения.

Политзаключенных сегодня депортируют прямо из тюрем в соседнюю Литву в результате договоренностей властей Беларуси с США, лишая их права оставаться в родной стране. Судя по всему, сделка не предусматривает, что такие люди, как Николай Статкевич, откажутся выезжать и под угрозой нового тюремного заключения останутся в Беларуси.

Но такие герои в Беларуси есть, и они имеют законное право оставаться на родине после освобождения из тюрьмы. И сейчас необходимо, чтобы власти США и ЕС доходчиво донесли эту простую и ясную мысль до режима, если уж начались переговоры с диктатором на тему освобождения заложников. Мы безусловно рады, что люди выходят из тюрем, но недопустимо молча наблюдать, как Лукашенко убивает лидера оппозиции и продолжать снимать санкции с его диктатуры. Речь идет о человеческой жизни, и если сегодня не спасти Николая Статкевича, вина за его гибель ляжет на всех.

